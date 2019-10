Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giovedì 10 ottobre dalle ore 16 alle ore 21 avrà luogo la presentazione del nuovo pavimento de La Canonica di San Carpoforo (Centro Internazionale di Brera, Via Formentini 10 – Milano), un Bene del Patrimonio culturale tutelato dalla Soprintendenza, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. La nuova pavimentazione, realizzata nel rispetto della posa dell’originale piano ora tutelato sotto la nuova superficie, è composta da materiali innovativi che ripercorrono la trama originaria: grazie a la singolarità delle superfici de La Pietra Compattata (https://lapietracompattata.it/), la Canonica di San Carpoforo in Brera, potrà riaprire le sue porte. La tradizione vuole che la Casa di S. Marcellina, sorella di S. Ambrogio, sorgesse su un antico Tempio di Vesta mutato in seguito in Casa Cristiana. Certo è che nell’anno 813 d.C. ( nell’era di Carlo Magno) la Casa è ormai una Chiesa che risulta già strutturata sull’attuale pianta. La Testimonianza rinvenuta nella ristrutturazione dello spazio e qui esposta, mostra: - L’Antico Pavimento in tabelle di Cotto Lombardo; - Ciotoli di Fiume, utilizzati come “vespaio areato” sottostante il vecchio piano calpestabile; - Il Varco nell’originario Muro Perimetrale verso via Brera. Durante il recupero e la ristrutturazione attuali il nuovo piano in tabelle di “Pietra Compattata” (un materiale innovativo pressato, di graniti e quarzi) è stato posato con le previste procedure di tutela del pavimento sottostante e ne ha riprodotto la trama a lisca di pesce, con le linee perimetrali parallele ai muri portanti. “Per il recupero di un Bene Culturale del IX secolo” è il sottotitolo dell’evento che coinvolgerà Biblioteca Storica del Centro Internazionale di Brera e gli sponsor dell’opera quali La Pietra Compattata, Max&Kitchen e Fondazione Cariplo giovedì 10 ottobre in Via Formentini 10. La Pietra Compattata è un’azienda emiliana che crea superfici in pietra compattata espressione di design firmato made in Italy. Una selezione di materie prime esclusivamente naturali (porfidi, quarzi e graniti) recuperate dalle lavorazioni delle pietre che macinate in un originale impasto, vengono compattate mediante pressatura, creano la singolarità delle superfici in Pietra Compattata, consentendo elevate prestazioni tecniche sia per interni che esterni. LA PIETRA COMPATTATA Marketing Manager Francesca Zeccarini + 39 335 7685303 marketing@lapietracompattata.it www.lapietracompattata.it https://www.instagram.com/lapietracompattata/ https://www.facebook.com/lapietracompattata/

