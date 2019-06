Cantami - Cantautori a Milano | 14 giugno 2019 @ Enosud_Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Davide Berardi ed lo staff di Milano Cantautori organizzano per il 14 Giugno 2019 "CantaMi - Cantautori a Milano". Una serata pensata per dare voce e spazio a tutte quelle realtà e progetti di musica inedita che faticano a trovare spazi e contesti giusti per diffondere e proporre la propria musica. "CantaMi" vuole essere un contenitore artistico e sociale, in cui gli artisti possono avere un palco attrezzato e 10/15 minuti a testa per proporre ad un pubblico attento e premuroso quattro canzoni del proprio repertorio. Naturalmente nel parterre di ospiti tanti amici e musicisti milanesi e non che condividono da tempo progetti artistici, per non lasciare nulla al caso e non escludere magici featuring ed una esplosiva jam session finale. Gli ospiti della prima serata, ospitata da Enosud in via Ollearo 5 a Milano (edificio Radio Popolare) saranno: Michelangelo Vood, Nadia Burzotta, Giuseppe D'Amati, Brenta Briscoe, Sue, Francesco La Neve "Ovunque", Emanuele Conte, ed il country-blues featuring di Gennaro Carillo & Paolo Farina. Aprirà e condurrà la serata Davide Berardi. Si inzia alle ore 21.30. Ingresso libero con tessera più un contributo volontario per la serata.