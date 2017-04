Concerto Radio Italia in piazza Duomo il 18 giugno: ecco tutti i cantanti che si esibiranno

Torna a Milano il mega concerto di Radio Italia, appuntamento ormai fisso per la città meneghina. Quest’anno l’evento si terrà domenica 18 giugno nella classica cornice di piazza Duomo, con ingresso come sempre gratuito.

Il 30 giugno, invece, ci sarà una replica nella spettacolare location del Foro Italico di Palermo.

Confermati alla conduzione di questa speciale edizione di “Radio Italia Live il concerto” Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. L’evento sarà trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it.

“Anche quest’anno Radio Italia fa un regalo a Milano, riportando nel cuore della città uno degli eventi musicali più attesi e ideando un nuovo gradito gemellaggio con Palermo, che per la prima volta ospiterà la seconda data del ‘concertone’ nato nella nostra città cinque anni fa - il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala -. Il grande evento gratuito di piazza Duomo non sarà solamente un’occasione fantastica per ascoltare dell’ottima musica dal vivo, ma anche una buona scusa per passare qualche giorno a Milano, scoprendo quanto di più bello possiamo offrire. Come Amministrazione - ha concluso - saremo sempre al fianco di chi vuole valorizzare le nostre piazze attraverso l’arte, la cultura e il divertimento”.

Ecco tutti i cantanti che si esibiranno per il concerto Radio Italia