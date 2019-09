Cantata popolare per Nanni Svampa

Il 26 agosto di due anni fa Nanni Svampa ci lasciava e, a un mese di distanza, a centinaia ci siamo ritrovati in piazza per ricordarlo con la sua musica.

L'anno scorso abbiamo replicato e anche quest'anno dobbiamo mantenere viva la tradizione: un'osteria popolare in piazza, dove ognuno possa portare vino, chitarra, strumenti musicali, voce, amiche e amici per ballare, suonare e cantare liberamente insieme, alla vecchia maniera.



Me racumandi! E' un momento popolare e spontaneo, per la buona riuscita serve il contributo di tutti. L'indomani ci sarà lo sciopero globale per il clima dei ragazzi di Fridays For Future: non solo per questa ragione, dobbiamo impegnarci a rendere la nostra cantata a impatto zero e per farlo basta fa no i vunciùn, finito di bere portiamo via tutto e lasciamo la piazza come l'abbiamo trovata.



Se vedum!



(*Se dovesse piovere veramente, l'evento sarà rimandato)