A Cantina Urbana arriva l'evento musicale benefico "Rock & Grill"

Giovedì 18 luglio a Cantina Urbana arriva il numero zero di un appuntamento musicale benefico, Rock & Grill

"Noi ci mettiamo gli strumenti, tu porta la tua voglia di suonare!". Questo il claim dell'evento musicale benefico "Rock & Grill", un format nato in casa e che quest'anno ha scelto Cantina Urbana, sul Naviglio Pavese, per il suo numero zero aperto al pubblico.

La serata

Oltre a mangiare degli ottimi panini con la salamella e a bere in accompagnamento i vini di Cantina Urbana, si potrà vivere un concerto decidendo se giocare il ruolo di spettatore oppure quello di protagonista. I partecipanti alla serata, infatti, potranno scegliere uno degli strumenti musicali messi a disposizione per suonarlo da soli oppure insieme ai propri amici, formando una band improvvisata oppure semplicemente liberando la propria voglia di esibirsi sul palco.

Dulcis in fundo, non mancherà una causa benefica. Il costo della serata, infatti, è di 25 euro a persona (per 4 consumazioni di food & drink), di cui 5 saranno devoluti a sostegno della Onlus "Italia Pro Nepal" di Edoardo Stoppa, inviato di "Striscia la Notizia", e della sua compagna Juliana Moreira per aiutare i bambini orfani del Nepal.