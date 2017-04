Martedì 18 aprile 2017 alle ore 20:30 presso la Biblioteca di Baggio, in via Pistoia, 10, Milano (raggiungibile con i bus 58 e 67), sarà presentato il libro di racconti "Il Canto delle Balene" di Giovanna Pastega (Laura Capone Editore, 2016), storie di violenza domestica nell'Italia di oggi. Conversano con l'autrice: • Diana De Marchi - Consigliera del Comune di Milano, Presidente Commissione Pari opportunità e Diritti Civili. • Francesca Brandes - Scrittrice e critica letteraria. • Giuliana Grando - Psicoanalista e psicoterapeuta. Modera: Simona Sforza, Blogger e attivista politica, Responsabile gruppo donne Lombardia e nazionale, Associazione Federico nel Cuore Onlus. Ingresso libero. "Il canto delle balene" è un viaggio doloroso all'interno della violenza domestica, articolato in quattro racconti, storie vere nate da un'inchiesta giornalistica svolta dall'autrice del libro nel nord-est del nostro paese. Nonostante il filtro letterario, le storie raccolte dalla Pastega indagano minuziosamente l'universo interiore e psicologico delle donne quando subiscono violenza da mariti o compagni nel luogo che dovrebbe rappresentare più di tutti protezione e sicurezza: le mura di casa. Due dei quattro racconti che costituiscono il libro sono risultati vincitori in differenti edizioni del Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea, bandito e organizzato dalla Laura Capone Editore a partire dal 2013. info@lauracaponeeditore.com www.lauracaponeeditore.com www.premioletteraturaitalianacontemporaneapoesiaenarrativa.com