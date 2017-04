Concerto di CANTO LIRICO "Una Musica per l'Anima" (direttore artistica Natalia Tyurkina) ha lo scopo di far conoscere al pubblico giovani talenti, dei rilievo internazionale. Il progetto aiuta i migliori giovani musicisti che vivono a Milano a fare un passo importante dopo aver finito gli studi. I nostri musicisti sono cresciuti di numero: da 4 a 30 in 16 mesi. Adesso il progetto unisce i musicisti di diversa nazionalita' (russi, giapponesi, ucraini, georgiani e italiani). Giovani, ma già vincitori di numerosi concorsi internazionali e premi italiani. Giovani, ma già apprezzati in concerti in tutto il mondo: dal Giappone all'Europa, dalla Corea al Canada, dalla Russia all'Italia e agli Stati Uniti. tenore PIVNISKYI DENYS MezzoSoprano SOFIA KRIKLENKO pianoforte TATIANA SOKOLOVA in progranmma: Celeste Aida (Aida) G.Verdi Il segreto per essere felici (Lucrezia Borgia) G.Verdi La fleur que tu m'avais jetee (Carmen) G.Bizet Seguidilla (Carmen) G.Bizet C'est toi!C'est moi! Duetto finale (Carmen) G.Bizet Mon coeur (Samson et Dalila) C.Saint-Saens E lucevan le stell (Tosca) G.Puccini Voi lo sapete o mamma (Cavalleria Rusticana) P.Mascagni Tu ca nun chiagne L.Bovio/E.De Curtis Tu qui Santuzza (Cavalleria Rusticana) P.Mascagni Habanera (Carmen) G.Bizet O sole mio E. Di Capua