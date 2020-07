'Un canto per Milano': l'iniziativa gratuita ai Bagni Misteriosi

Si chiama 'Un canto per Milano' ed è l'inziativa a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti) che si terrà martedì 14 luglio ai Magni Misteriosi.

A cura di Ferruccio de Bortoli, Giangiacomo Schiavi e Andrée Ruth Shammah (e con l’adesione delle realtà culturali e sociali della città) l'evento vuole proporre una ripartenza della città all'insegna della cultura.

"Ci troveremo insieme a rileggere la storia di Milano per fare nuova storia, con le persone, associazioni, istituzioni, teatri che credono nella condivisione del bene e della cultura come pilastri della ripartenza per la città - scrivono gli organizzatori -. Il 14 luglio è una data simbolica, sarà un giorno ideale per sentirsi cittadini e far sentire l’appartenenza a Milano, a una città che non si è mai arresa e ha sempre saputo guardare avanti, anche nelle difficoltà".

In programma brani scelti dal libro di Carlo Tognoli Milano e il suo destino, per un percorso di parole, poesie, foto, video, testimonianze e interventi. Tra gli ospiti anche Enrico Bertolino, Anna Della Rosa, Federica Fracassi, Laura Marinoni, Anna Nogara per testimoniare la passione e la volontà dei milanesi, come cittadini responsabili, di continuare a progettare e costruire futuro.