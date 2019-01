"Le canzoni del signor Dario Fo": dal 16 al 19 gennaio al Teatro Munari

Dal 16 al 19 gennaio al Teatro Munari torna anche quest’anno lo spettacolo Le canzoni del signor Dario Fo, di Giangilberto Monti. Lo scrittore appassionato al premio Nobel riproporrà per l’occasione le canzoni più celebri di Dario Fo, dai brani scritti con Fiorenzo Carpi per il teatro alle ballate ironiche composte con Enzo Jannacci per il cabaret.

Non solo: la rappresentazione ripercorrerà attraverso parole e immagini le metafore poetiche, i ritornelli buffoneschi e le strofe più stralunate del "signor Dario Fo", rievocando i suoi tratti distintivi: il suo ribellismo, l'ironia, lo sberleffo e, soprattutto, la poesia.

Per prenotazioni: prenotazioni@teatrodelburatto.it

