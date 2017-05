I capitolo 21 al tunnel di Milano il 12 maggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Vi comunichiamo con piacere che venerdì 12 maggio i Capitolo 21 saranno ospiti al Tunnel di Milano come finalisti dell'Emergenza Festival nell'attesa di conoscere chi vincerà nella finale del 27 maggio a Firenze. Il 28 aprile è uscito "SOGNATORI", il nuovo ep dei Capitolo 21. Il progetto nasce dall'idea dei ragazzi di dare un corpo alle proprie produzioni originali, per farle così arrivare al pubblico. I pezzi sono una descrizione di ciò che il gruppo pensa, sono rappresentazioni di vicende di tutti i giorni, storie su carta e su musica, che il gruppo vuole trasmettere attraverso i propri strumenti. Il disco nasce, come precursore del vero e proprio album (previsto nel prossimo futuro), da una collaborazione tra i Capitolo 21 e lo studio di registrazione "D-Pot", sotto il sound engineer Fabrizio Simoncioni. Il gruppo si ispira a band italiane e internazionali, contemporanee e non. Tra le principali influenze del gruppo ci sono artisti come i Coldplay, i Muse, i Sum 41, i Negramaro, Ligabue, Elisa, James Bay, i Green Day e molti altri. La band cerca di creare un pop/rock italiano, allontanandosi dai testi in lingua inglese tipici del genere e cercando di dare ad ogni pezzo un'impronta originale e caratterizzante. Formazione: Mattia Maccioni - Voce e Chitarra Marcello stride - Chitarra francesco Procida - Basso Mattia Altamore - Batteria Il disco sarà acquistabile negli store fisici e digitali di Mondadori, Feltrinelli ed Amazon. Se non che in formato digitale sarà acquistabile sui maggiori digital store di Itunes e Spotify.