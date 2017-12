Capodanno ai Bagni Misteriosi, tra pattinaggio, brindisi e buffet

Domenica 31 dicembre ai Bagni Misteriosi si festeggia l'arrivo del nuovo anno con una serata di pattinaggio, brindisi e gastronomia.

Dalle 10:30 alle 19:30, come di consueto, aprirà la pista di pattinaggio su ghiaccio galleggiante dei Bagni, dove sarà anche possibile scaldarsi con una cioccolata o del vin brulé. A partire dalle 19:30, poi, verranno proposte tre diverse formule: ingresso e brindisi di mezzanotte in piscina (15 euro, compresi prosecco e fetta di pandoro o panettone); ingresso, noleggio pattini e brindisi di mezzanotte in piscina (20 euro, compresi prosecco e fetta di pandoro o panettone); oppure, ingresso, pattinaggio, brindisi in teatro e buffet (35 euro, brindisi alle 23:30).