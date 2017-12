Capodanno 2018 in piazza Duomo: il concerto gratuito di Fabri Fibra e Luca Carboni e il programma della serata

Il 31 dicembre, a partire dalle 21, in piazza Duomo si festeggerà l'arrivo del nuovo anno con una serata di musica. Protagonisti il rapper Fabri Fibra e il cantautore bolognese Luca Carboni, che si esibiranno in un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza.

Il programma

Per il sesto anno consecutivo a milanesi e turisti viene offerta una grande festa di piazza all'insegna del divertimento. Si parte alle 21 con il dj set La discoteca Nazionale di RTL 102.5, a cura di DJj Gigi Resta.

Alle 22 inizia il concerto dal vivo che vede sul palco prima Luca Carboni e, a seguire, Fabri Fibra. Quest'ultimo rimane con il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte.

Dopo le 24, poi, piazza Duomo continua ad essere animata dalla musica di RTL 102.5. A presentare la serata: il conduttore radiofonico e televisivo Angelo Baiguini, l'attrice e presentatrice Giorgia Surina, l'attore e speaker Paolo Cavallone e l'attore e conduttore radiofonico Conte Galè.

Lo spettacolo -organizzato e promosso dal Comune di Milano - Cultura insieme a F&P Group - Concerti ed eventi- verrà trasmesso in diretta da RTL 102.5, Radiovisione (sul canale 36) e Radio Zeta L'italiana.

Gli artisti

Il marchigiano Fabri Fibra, punta di diamante della scena rap nazionale, inizia la sua carriera musicale nel 1994, a soli 18 anni. All'anagrafe Filippo Tarducci, l'artista inizialmente è attivo con lo pseudonimo Fabbri Fil e sceglie il nome con cui oggi è noto soltanto nel 2002, quando esce l'album Turbe giovanili. A renderlo celebre, due anni dopo, è il lavoro Mr. Simpatia, che lo porta a firmare con la casa discografica Universal. Proprio con quest'ultima, lo stesso anno, pubblica Tradimento. In 17 anni di carriera musicale Fabri Fibra ha venuto più di un milionedi copie di dischi e ha ricevuto diversi premi, come il Wind Music Award e il TRL Award.

Luca Carboni, classe '62, è cantautore e musicista di origine bolognese. Il suo debutto musicale risale al 1981, anno in cui suona la chitarra e compone per il gruppo Teobaldi Rock. La sua carriera da solista, invece, inizia soltanto tre anni più tardi, nel 1984. La produzione artistica di Carboni comprende undici album di studio, quattro raccolte, un disco live, tre lavori per il mercato estero, un EP e un album cover.