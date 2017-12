"The Beautiful New Year's Eve": il 31 dicembre Capodanno al Rocket

Domenica 31 dicembre al Rocket si festeggia con The Beautiful New Year's Eve, una serata di musica per inaugurare il nuovo anno.

In consolle The Perseverance, Deejay Kosmi Official, Argentina's Babygirl e Bianca Weiss Tabaton. L'evento rientra tra gli appuntamenti di Akeem of Zamunda, la festa ispirata al personaggio interpretato da Eddie Murphy ne Il principe cerca moglie. Prenotazione consigliata.