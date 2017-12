"New Year is New Era Gospel Experience": il 31 dicembre Capodanno in Santeria

Domenica 31 dicembre, per Capodanno, alla Santeria Social Club è attesa New Year is New Era Gospel Experience, la serata di musica a cura di Santeria e Body Heat.

In programma: un'introduzione in compagnia di Livit Blank; l'esibizione funk, disco e house del coro New Era Gospel Experience, con brani degli ultimi 40 anni; e un deejay set fino all'alba.