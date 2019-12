Capodanno al Franco Parenti con Garden Party

Uno speciale capodanno è in arrivo al teatro Franco Parenti martedì 31 dicembre alle 21:45. Ad andare in scena Garden Party, uno spettacolo diretto da Alexandre Pavlata.

“Siete gentilmente invitati a una serata dove esploderanno la follia, l’incredulità e l’ironia - scrivono gli organizzatori -. Una caricatura grottesca di una caricatura, lo spettacolo racconta con sarcasmo e ferocia la decadenza della borghesia, combinando i codici della danza, del mimo, dell’opera e del circo".

Ad aspettare il pubblico uno show ibrido che mette in scena una serie di sketche dove lo spirito dei Monty Python, Tarantino e Nadine De Rotschild s’incontrano. Sul palco la Compagnie N°8, in arrivo dalla Francia, che ama trattare i temi d’attualità attraverso dei rovesciamenti di senso, con ironia e paradossi. "Amano essere feroci e scorretti - scrivono dal teatro a proposito della compagnia - indisciplinati e provocanti per raccontare l’incongruenza del mondo in cui viviamo. Ma, allo stesso tempo, amano la bellezza, la poesia e i sogni. Sono dei clown e dei buffoni contemporanei, divertenti e amanti della vita".