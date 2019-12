Capodanno al cinema: i filmati sulla spedizione al Polo Sud di Amundsen e uno speciale brindisi

Per festeggre l’arrivo del 2020, Fondazione Cineteca Italiana propone un evento speciale unico a Milano a tema artico, con l’auspicio che il nuovo anno sia ricco di grandiose avventure. Come quelle che andranno in scena presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema martedì 31 dicembre: per l’occasione verranno proposte le avventure dell’esploratore norvegese Roald Amundsen, primo a raggiungere il Polo Sud nel 1911.

Gli spettatori avranno l’occasione di assistere ai filmati originali della spedizione provenienti dalla National Library of Norway. I filmati sono una collezione unica di scorci della spedizione storica di Roald Amundsen e testimoniano l’esperienza degli esploratori, i viaggi nelle slitte trainate dai cani, le difficoltà di approvvigionamento, i momenti di festa, la caccia ai pinguini. A seguire verrà proposto un ricco buffet di Capodanno con Panettone Gastronomico.

Il film kolossal di Amundsen

La serata proseguirà con la proiezione del film Amundsen del regista norvegese Espen Sandberg, epico kolossal su una personalità straordinaria che ha dedicato la sua vita alla ricerca di nuove terre, adottando anche misure estreme pur di raggiungere i suoi obiettivi. Il film narra non solo le grandi avventure a cui Roald Amundsen partecipò in prima persona, ma anche i limiti umani e il prezzo che dovette pagare per una vita sempre al limite del rischio, in una sfida continua con la natura e le possibilità dell’essere umano. Nel ruolo del protagonista l’attore Pål Sverre Hagen, star internazionale del cinema norvegese. A termine della proiezione si attenderà la mezzanotte e si festeggerà l’arrivo del nuovo anno con un brindisi di Capodanno con spumante e panettone nella suggestiva cornice della Terrazza del MIC.

Il programma

- Ore 20:30

Proiezione dei filmati originali della spedizione di Roald Amundsen

provenienti dalla National Library of Norway



- A seguire, aperitivo con Panettone gastronomico



- A seguire, proiezione del film Amundsen

Espen Sandberg, Norvegia, 2019, 120', v.o. norvegese sott.it. e ing. Int.: Pål Sverre Hagen, Katherine Waterston.

Spettacolare biografia kolossal sul leggendario esploratore norvegese Roald Amundsen, che dedicò la sua vita alla scoperta di nuove terre, sacrificando tutto per realizzare i suoi sogni. Culmine del film le impressionanti ricostruzioni delle trasvolate polari dei giganteschi dirigibili di concezione e fabbricazione italiana Norge e Italia, quest’ultima conclusasi con il tragico incidente del 25 maggio 1928, con 6 dispersi e 4 superstiti, tra cui Umberto Nobile.



- A seguire, brindisi di Capodanno con spumante e panettone sotto le stelle della Terrazza MIC.

Biglietti

I biglietti sono disponibili on-line.