Capodanno Cinese 2019: tutti gli eventi a Milano

Il 5 febbraio 2019 torna a Milano il Capodanno Cinese, appuntamento ormai tradizionale che coinvolge gli abitanti della città.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Paolo Sarpi, dove le vie e i negozi esporranno decorazioni simboliche e si illumineranno per l'occasione. Questo, secondo la tradizione cinese, sarà l'Anno del Maiale, e porterà con sè numerosi eventi ed iniziative in città.

La parata del Dragone

Appuntamento tanto atteso dai cittadini, la parata del Dragone partirà come ogni anno da piazza Gramsci fino a via Paolo Sarpi. Tra luci, balli e colori i negozianti doneranno dei sacchetti rossi ai bambini come simbolo di buon augurio.

Appuntamenti all'Istituto Confucio

L'Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, atto a promuovere e a diffondere la lingua e la cultura cinesi, organizzerà diversi incontri tematici durante il Capodanno Cinese.

Laboratori e spettacoli

Numerosi i laboratori previsti in occasione del Capodanno Cinese, in diversi musei e luoghi simbolici della città.