"Capodanno d'autore in cineteca": il 31 dicembre allo Spazio Oberdan

Il 31 dicembre, per l'ultimo dell'anno e per il 70° della Cineteca di Milano, lo Spazio Oberdan propone Capodanno d'autore in 35 mm, una giornata di proiezioni con alcuni dei più grandi capolavori del cinema.

Quattro i film in programma, diretti da altrettanti maestri della settima arte: Jacques Tati, Ridley Scott, Hal Ashby e Federico Fellini. Di seguito il calendario delle proiezioni e le schede dei film.

14:30 Giorno di festa

R.: Jacques Tati. Sc.: J. Tati, Henri Marquet. Int.: J. Tati, G. Decomble, P. Frankeur, S. Relli. Francia, 1949, 80’, v.o. sott. it.

Nel paesino di Sainte-Sevère-sur-Indre fervono i preparativi per la festa ormai prossima. Tutti collaborano, anche il solerte e imbranato postino François. Attaccato alla sua scassata bicicletta e oppresso da una borsa sempre troppo pesante, per lui la consegna veloce è una missione.



16:15 Oltre il giardino

R.: Hal Ashby. Sc.: Jerzy Kosinski, Robert C. Jones. Int.: Peter Sellers, Shirley MacLaine, Milvyn Douglas, Jack Warden. USA, 1979, 130’, v.o. sott. it.

Chance, giardiniere ignorante, la cui fonte di informazione è unicamente la televisione, viene scambiato per un famoso filosofo. In seguito ad una serie di equivoci diventa una celebrità nazionale e viene persino ricevuto alla Casa Bianca come consigliere.



18:45 Blade Runner- The Director’s Cut

R:. Ridley Scott. Sc. Hampton Fancher, David Peoples, dal romanzo Do Androids Dream of Electric Sheep? (Il cacciatore di androidi) di Philip K. Dick. Mus.: Vangelis. Int.: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Ohmas, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah. USA, 1982-1992, 118’.

Cupo futuro: a Los Angeles il sole non splende mai, perennemente oscurato da nubi di smog. Nella città solcata da futuristici mezzi di trasporto, un ex poliziotto ritorna in servizio per dare la caccia a quattro “replicanti”, robot in tutto e per tutto simili (esteriormente) agli esseri umani.



21 8 1/2

R.: Federico Fellini. Sc.: F. Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi. Musica: Nino Rota. Int.: Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Sandra Milo, Claudia Cardinale, Rossella Falk, Barbara Steele, Polidor. Italia/Francia, 1963, 138’.

Un film sul cinema, perché il protagonista, alter ego di Fellini, è alle prese con l’ideazione di un nuovo film. Solo che è pieno di dubbi, sull’orlo di una crisi creativa ed esistenziale, come sperduto su una giostra di ricordi, rimpianti, sogni, amori falliti, amanti in corso, amicizie incerte.