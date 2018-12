Capodanno in piazza Duomo: tutti i dettagli

Cosa fare a Capodanno? Questo ritornello ossessiona la maggior parte di noi già da mesi e spesso a ridosso del 31 dicembe non si ha ancora un piano preciso della serata. Se state pensando di aspettare il nuovo anno in piazza Duomo, il tradizionale concerto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza avrà come protagonisti Francesco Gabbani e la sua band, e vedrà aprire la serata da The Bluebeaters, il gruppo che proporrà ritmi ska-rocksteady a partire dalle 21.

Ad animare la manifestazione, che inizierà alle 20 con il dj set di Discoradio Party, anche le incursioni di Dario Vergassola e dello speaker di Rds Paolo Piva. Sarà poi Francesco Gabbani ad accompagnare il pubblico verso il countdown, ripercorrendo i suoi ultimi due anni di successi musicali.

Gli artisti

Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista carrarese, debutta da solista nel 2013 con l'album 'Greitist Iz'. Noto per aver vinto il Festival di Sanremo del 2016, nella sezione Nuove proposte, e del 2017 con il brano 'Occidentali's Karma', oggi è l'artista più suonato dalle radio italiane e ha ottenuto numerosi dischi di platino.

The Bluebeathers, band nata nel 1993, crea cover di famosi pezzi ska, rocksteady, giamaicani e soul americani. La band reinterpreta in chiave ska anche alcuni successi italiani come 'Messico e nuvole', 'Tutta mia la città' e 'Testarda io' e, negli ultimi anni, ha iniziato a produrre canzoni inedite attraverso collaborazioni con giovani artisti italiani.

Informazioni utili

Per garantire la sicurezza dell'evento la piazza sarà presidiata dalle forze dell'ordine dalle ore 13 del 31 dicembre e fino alle ore 3 dell’1 gennaio. "Per agevolare le operazioni di controllo e sicurezza si consiglia di presentarsi con adeguato anticipo in area concerto e, per velocizzare gli ingressi, evitare di portare borse e zaini. L’ingresso in piazza Duomo sarà consentito, fino alla capienza massima di circa 20mila persone", scrive il comune.

Il concerto si chiude alle ore 00:15, per consentire ai partecipanti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti. Per la sera di Capodanno il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 è prolungato (solo sulle tratte urbane: fino a Molino Dorino sulla M1 e tra Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa. Mentre le linee sostitutive notturne (NM1-NM2-NM3) iniziano il servizio intorno all’1.30.

Dal pomeriggio saranno chiusi gli accessi alla fermata Duomo sia per M1 sia per M3; si consiglia, dunque, l’utilizzo delle fermate più vicine, Cordusio e San Babila (M1) e Missori e Montenapoleone (M3).

"È assolutamente vietato introdurre nell'area concerto bottiglie in vetro, petardi, fuochi pirotecnici e spray urticante - precisa il comune -. La zona del sagrato del Duomo sarà riservata a persone con disabilità e ai loro familiari".