A Milano Capodanno 2017 in Duomo, concerto di Mario Biondi e Annalisa

Cosa fare a Milano a Capodanno? E' tutto pronto per il grande concerto gratuito in piazza del Duomo a Milano con Mario Biondi, artista jazz famoso in tutto il mondo per la sua calda voce e la sua anima soul e Annalisa, stella della musica pop.

Dalle 20.30 l'atmosfera si scalda con il DJ Set Gino Latino e la conduzione di Gianluca Gazzoli di Radio2.

La serata continua con la protagonista femminile, Annalisa e poi Mario Biondi sul palco fino al countdown per il 2017.

Il concerto si chiude a mezzanotte e venti per consentire a tutti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti, con gli orari in dettaglio delle linee della metropolitana e dei mezzi di superficie.

Per le linee di superficie sarà in vigore l’orario del sabato nei giorni 30, 31 dicembre e 2, 3, 4 e 5 gennaio 2017; l'orario festivo nei giorni 1, 6 e 7 gennaio.

Per le linee metropolitane M1, M2 e M3 sarà in vigore l’orario del sabato nei giorni 30, 31 dicembre e il 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio; l'orario festivo nei giorni 1 e 6 gennaio. La linea M5 effettua l'orario festivo fino all'8 gennaio. Per sabato 31 dicembre il servizio della metropolitana sarà prolungato sulle tratte urbane (fino a Molino Dorino sulla M1 e fino a Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa.

Il radiobus di quartiere sarà regolare per tutto il periodo di festa, tranne che per la notte tra il 25 e il 26 dicembre, in cui sarà sospeso. Il collegamento tra Cascina Gobba e il San Raffaele non effettuerà servizio domenica 1 gennaio, mentre effettuerà il servizio festivo (dalle 13 alle 20) per il 6 gennaio. Sarà attivo regolarmente (6.40-20) nei restanti giorni feriali e (13-20) festivi. In alternativa si può utilizzare la linea 925 da Cascina Gobba M2 in direzione Milano 2.

A garanzia della sicurezza della serata sono previsti presidi delle forze dell'ordine e della polizia locale e la presenza di volontari coordinati dalla Protezione civile.