Capodanno 2017 all'Elfo Puccini

Il 31 dicembre all'Elfo Puccini Capodanno si festeggia con una serata speciale.

Si parte alle 21 con Alice Underground, il cartoon teatrale tratto dal racconto di Lewis Carroll con scenografie coloratissime e personaggi fuori dal comune. La festa poi prosegue in sala Fassbinder, dove viene offerto il buffet e, alle 23, va in scena Cinemalteatro, lo spettacolo che teatralizza i film più famosi di questi anni condensandoli in venti esilaranti minuti. A mezzanotte il brindisi viene accompagnato da lenticchie, cotechino e panettone. A seguire, infine, un ultimo round di Cinemalteatro.