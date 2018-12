Capodanno in Darsena: lunedì 31 dicembre in Vista Darsena e Social Market

Lunedì 31 dicembre il Capodanno raddoppia in Darsena: non solo fuochi d’artificio riflessi sulle acque del Naviglio, ma anche un doppio deejay set, uno in Vista Darsena e l’altro al Social Market. Sarà prevista musica diversa: R’n’b e Revival anni ‘70, ’80 e ’90, per un viaggio nel tempo e nel divertimento e per rendere la serata ancora più movimentata.

Dee-jay set dalle 23.30 con ingresso libero.

Per info e prenotazioni: 02.45499470.