Il Capodanno a Mare Culturale Urbano tra cene, lanterne e dj set

Il Capodanno arriva anche a Mare Culturale Urbano, che per l'occasione offrirà a tutti un momento di condivisione in cortile con lanterne, musica, lenticchie e spumante per brindare insieme al nuovo anno. Tra gli ospiti è previsto inoltre uno speciale dj set con due grandi amici di Mare: Missin Red e Luca De Gennaro.

La cena

Prima dei festeggiamenti, dalle 20:30 sarà previsto il classico cenone di San Silvestro, con i sapori della tradizione; i più piccoli avranno una sala riservata con un menù pensato per loro e tante attività gestite da LopLop, associazione culturale.

Se invece si cerca uno spazio dove cenare e festeggiare con gli amici, Mare mette a disposizione i propri spazi con un menù dedicato.

I Menù di Mare per aspettare il Capodanno

- Cenone di San Silvestro a Mare. In sala ristorante, primo piano. Orario inizio cena: ore 20:30 - 75 euro a persona



- Benvenuto di mare - Granita al Campari con gelatina all’arancia

- Antipasti - Salumi e formaggi del territorio, Crostone con uova strapazzate al tartufo e parmigiano reggiano, Carpaccio di rape con vinaigrette al melograno e nocciole tostate e Salmone scottato profumato al timo con carciofi e chips d’aglio

- Primi - Mezzi paccheri al ragù di pesce con finocchietto e crumble di pane all’arancia, Plin ripieno di cime di rapa su crema di toma caprina e porro croccante

- Secondi - Cotechino con polenta, Baccalà in pastella con erba senape e cipolla rossa caramellata

- Dessert - Monoporzione con sablè al cacao, inserto ai frutti rossi e mousse alle mandorle, Panettone con crema allo zabaione

Vino*, pane, acqua e caffè inclusi

*Una bottiglia di vino rosso o bianco ogni 2 persone



L'ingresso alla festa dopo cena è gratuito.