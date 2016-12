Capodanno 2017 a Milano e in Lombardia: tutte le feste in piazza

Manca pochissimo allo scoccare dell'ultima mezzanotte dell'anno (o la prima dell'anno nuovo): stiamo parlando ovviamente del capodanno 2017. Tante le proposte per trascorrerlo nelle piazze o nei locali in tutta la Lombardia. Abbiamo preparato una guida esaustiva sulla città di Milano: vediamo adesso, invece, anche le varie possibilità nelle altre città lombarde, per aspettare in compagnia il 2017.

MILANO

In piazza del Duomo (nella foto un capodanno passato) l'evento-clou del capodanno sotto la Madonnina: il concerto di Annalisa e Mario Biondi. L'apertura sarà affidata al Dj Set Gino Latino. Attese decine di migliaia di persone, come negli anni passati. Per l'occasione, visto l'attentato di Berlino, la piazza è stata protetta con speciali barriere anti-camion (decorate dai writers).

Ma a Milano sono davvero tante le opportunità per il capodanno. Dal teatro al circo, dal cabaret al cinema, senza dimenticare ristoranti e locali notturni, ce n'è davvero per tutti i gusti.

LEGNANO (MI)

In piazza San Magno, dalle 22 in poi, l'appuntamento è con Max Pisu e i Finley, "autoctoni".

MANTOVA

La città "meno lombarda della Lombardia" saluta il 2016 (anno in cui è stata capitale italiana della cultura) con il concerto di Daniele Silvestri in piazza Sordello: poi, dopo il brindisi di mezzanotte, fuochi artificiali sul lungolago, poco distante, e infine di nuovo animazione in piazza Sordello con il Dj Set con Andrea Belli (105 InDaKubb).

BERGAMO

Inizia alle 19 la festa di capodanno nel capoluogo orobico con Grido dei Gemelli Diversi in piazza Matteotti. Si va avanti fino alle 2 con spettacoli acrobatici e Dj Set di Radio Number One. Tra gli ospiti Davide Locatelli, fresco vincitore di Tu si que vales.

BRESCIA

A Brescia sarà la band locale Charlie And The Cats la protagonista della festa in piazza, così come bresciano è anche l'altro ospite, Giorgio Zanetti. Appuntamento in piazza della Vittoria a partire dalle 22 per una festa di musica e cabaret insieme anche a Radio Bruno.

COMO

Vicino al tempio voltiano si esibiranno i Circo Abusivo, band folk-punk. Alle 23.30 inizia il Dj Set che verrà interrotto dopo la mezzanotte dallo spettacolo pirotecnico sul lago.

LECCO

Silent disco in largo Europa dalle 22 all'1.30: tre deejay suoneranno musiche diverse e sarà possibile sceglierle attraverso cuffie multicanale (e multicolori). Contemporaneamente, in piazza Cermenati, si esibirà la Stefano Teruggi's Band con musica revival. Sono quindi due gli appuntamenti in piazza a Lecco.

CREMONA

Due saranno i Dj Set in piazza Stradivari: Andrea Alquati dalle 22 a prima del brindisi e a seguire Deejay Dave.

PAVIA

Piazza della Vittoria sarà la scenografia del collettivo 100% Presi Bene, musicisti e dj che animeranno la serata direttamente dall'alto, dal loggiato del Broletto. Commerciale, house ed elettronica i ritmi della serata (e della nottata).