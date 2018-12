Capodanno 2019 a Milano e in Lombardia: i concerti e le feste in piazza

Cosa fare per festeggiare Capodanno 2019? Molti amano salutare l'anno nuovo ascoltando musica dal vivo in piazza o ammirando i fuochi d'artificio. A Milano, come già annunciato, saranno Francesco Gabbani e la sua band a fare ballare il pubblico. Ma altre feste di piazza si svolgeranno in molte città della Lombardia. Ecco il programma per la sera del 31 dicembre 2018.

Milano

Il tradizionale concerto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza avrà come protagonisti, oltre a Francesco Gabbani, i The Bluebeaters, gruppo ska-rocksteady, che inizierà a suonare dalle 21. Ad animare la manifestazione, che inizierà alle 20 con il dj set di Discoradio Party, anche le incursioni di Dario Vergassola e dello speaker di Rds, Paolo Piva. Sarà poi Francesco Gabbani ad accompagnare il pubblico verso il countdown, ripercorrendo i suoi ultimi due anni di successi musicali.

Mantova

In piazza Sordello a suonare dalle 22 sarà Lo Stato Sociale. Alle 24 si terrà l'annuale spettacolo dei fuochi d'artificio sui laghi cittadini. Poi, a seguire, l'esibizione dei Planet Funk e dj set.

In piazza Loggia, dalle 22, la serata parte con l'animazione di Radio Bresciasette, tra coreografie e interventi di famosi dj. Alle 23, invece, suonano gli Street Clerks, protagonisti del programma tv 'E poi c'è Cattelan'.

Uno spettacolo pirotecnico sullo specchio d'acqua del primo bacino del lago sarà ammirabile da Villa Olmo a Villa Geno e verrà accompagnato da musica diffusa.

La città ospita un grande show dedicato alla magia e all’illusionismo in compagnia di artisti internazionali, che partirà alle 22. Allo scoccare della mezzanotte, invece, si prosegue con lo spettacolo pirotecnico.

Pavia

Dalle 22 un dj set a cura di Frida Mea e Alex Uhlmann partirà dal loggiato del Broletto.

Lodi

In piazza della Vittoria si fa festa dalle 21 con la cover band 0382, che propone le canzoni più amate di Max Pezzali e degli 883. Si continua poi con il set di dj Giulio Bass, Kicca B, dj Jump e Martin Klein.

Cremona

In piazza Stradivari, dalle 22, iniziano a suonare i 7s8 Settesotto. A mezzanotte, dopo il brindisi, si continua a far festa con il dj set di Rocco Strangers e Gemelli Diver.

In città si brinda al nuovo anno in piazza Trento e Trieste: a mezzanotte ci sarà la 'Sbicchierata sugli spalti' nella piazzetta tra vicolo Colombo, vicolo Molino Spalto Santa Maddalena.

A Lissone invece ci sarà il concerto dei Rumba de Bodas, band bolognese che proporrà il suo repertorio tra ska, funk e jazz. L'appuntamento è alle 23 in piazza Libertà (palazzo Terragni in caso di maltempo), a mezzanotte brindisi con spumante e panettone.

Bergamo

In piazza Matteotti, dalle 20 alle 2, ci saranno giochi, musica e animazione in compagnia di Radio Number One. Musica e street food, poi, anche in piazza Dante.