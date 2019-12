Capodanno 2020 a Milano e in Lombardia: i concerti e le feste in piazza

Cosa fare per festeggiare Capodanno 2020? Molti amano salutare l'anno nuovo ascoltando musica dal vivo in piazza o ammirando i fuochi d'artificio. A Milano, come già annunciato, la band di punta sarà Lo Stato Sociale. Ma altre feste di piazza si svolgeranno in molte città della Lombardia. Ecco il programma per la sera del 31 dicembre 2018.

Milano

Il tradizionale concerto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza in piazza del Duomo avrà come protagonisti Myss Keta, Coma Cose e Lo Stato Sociale. La serata è stata ribattezzata "Milano For Future" e avrà, come tema cardine, la sostenibilità. La serata avrà inizio alle ore 20 con il Social Dj Set, format di Billboard Italia con cui il pubblico sceglierà, tramite Instagram stories, le tracce del dj set della notte di Capodanno. Un'iniziativa che parte dalle piattaforme social di Billboard Italia e che coinvolge tutti coloro che vorranno ballare sulle note delle proprie canzoni preferite l'ultima notte dell'anno. Durante la serata si assisterà ad una vera e propria battle in cui Stefano Fisico farà ballare il pubblico coi brani più votati dagli utenti in tempo reale.

Mantova

Anche per il 2020 la città di Mantova non si smentisce: programma collaudatissimo (e apprezzatissimo) e un ospite musicale d'eccellenza per il capodanno tra piazza Sordello e i laghi. Saranno i Subsnonica, in piazza, a far partire i festeggiamenti intorno alle 22. A mezzanotte il brindisi con le autorità cittadine, poi lo spettacolo di fuochi d'artificio sul Lungolago Gonzaga e, infine, si torna in piazza per il dj set di Radio Bruno.

Omar Pedrini è il protagonista assoluto del capodanno 2020 a Brescia in piazza della Loggia, con la serata "Ultima Fermata: Capodanno". Un capolinea simbolico con una immediata ripartenza. Il concerto di Pedrini inizierà alle 22.30 ma prima di lui, dalle 21, è previsto l'intrattenimento musicale a cura di Radio Brescia Sette. Dopo il countdown, invece, Fulvio Marini farà ballare tutti.

Da una piattaforma galleggiante sul lago verranno fatti esplodere i fuochi artificiali, accompagnati da musica diffusa. Lo spettacolare scenario del Lago di Como farà il resto, per un momento indimenticabile.

Davvero unico lo spettacolo organizzato a Lecco per il capodanno 2020 in piazza Cermenati. A partire dalle 22 si assisterà a un concerto eseguito interamente con strumenti musicali di ghiaccio, realizzati "in loco" dal 29 dicembre. Protagonista il polistrumentista norvegese Terje Isungset, pioniere della musica del ghiaccio, che dividerà il palco con la cantante Maria Skranes e il contrabbassista Viktor Reuter, con gli interventi elettronici di Øystein Etterlid.

Pavia

L'appuntamento a Pavia per la festa in piazza per il capodanno 2020 è in piazza della Vittoria, con il dj set dal loggiato del Broletto insieme ai migliori artisti della città, da quelli storici ai più giovani e promettenti. A mezzanotte il countdown ufficiale, poi uno spettacolo di luci e di proiezioni.

A Vigevano l'originalissima "Scarpadoro di Capodanno": alle 22 partenza della corsa da 5 chilometri, alle 23 della camminata da 2 chilometri. Nel frattempo, nella magnifica cornice di piazza Ducale, musica e giochi di luci, infine il brindisi di mezzanotte e il dj set con i Murphill.

Lodi

Il capodanno in piazza della Vittoria a Lodi sarà all'insegna di musica e comicità. Alle 22.15 salirà sul palco Giorgio Verduci, comico lanciato da Zelig, mentre alle 22.45 sarà la volta della musica con gli Smash Up. A mezzanotte il countdown e un dj set. La serata è presentata da Sara Elle.

Cremona

Concerto e performance della band Slick Steve and The Gangsters a partire dalle 22.30 in piazza Stradivari. Non solo musica (swing e rock'n'roll) ma anche giocoleria e magia. Dopo il brindisi si prosegue con la musica fino a circa mezzanotte e mezza.

In città si brinda al nuovo anno in piazza Trento e Trieste, con apertura straordinaria della pista di pattinaggio sul ghiaccio fino alle 2 di notte e il brindisi a mezzanotte con panettone e spumante.

A Seregno, al Palasomaschini (ingresso gratuito), dalle 22 concerto della tribute band dei Queen "39 Queen Tribute". A seguire, brindisi di mezzanotte e dj set con Hotttanta. A Lissone, in piazza Libertà, concerto in piazza dei Bomba Titinka, con musica swing italiana e americana. A Cesano Maderno, in piazza Esedra, balli, dj set e ovviamente il brindisi a mezzanotte.

Il capodanno in piazza Garibaldi, a Sondrio, è all'insegna dell'intrattenimento musicale (dj set di Radio V) e del trasformismo (Michele Tomatis). Quest'ultimo si esibirà a partire dalle 23, ma la festa inizia intorno alle 22 e prosegue, dopo il brindisi di mezzanotte, fino alle due.

A Morbegno, in piazza San Giovanni, festa con dj set revival e brindisi di mezzanotte. A Livigno, a partire dalle 18, fiaccolata al Campo Scuola 23 a cura dei maestri di sci, con vin brulè e cenone nei ristoranti. A mezzanotte i fuochi d'artificio. A Bormio, allo Ski Stadium, la fiaccolata lungo la pistat Stelvio e i fuochi d'artificio con musica e vin brulè. All'Aprica la fiaccolata dei maestri di sci alle 18.30 e i fuochi d'artificio alle 19, con vin brulè. Infine, alle 22.30, spettacolo musicale fino a tarda notte in piazza Sei Contrade. A Tirano, in piazza Cavour, spettacolo di proiezioni di graffiti digital sulla facciata del Municipio con dj set di Andres Diamond, poi il brindisi di mezzanotte.

Bergamo

Una ruota panoramica e, sul palco, dalle 22, il concerto di Eugenio Bennato. Così Bergamo, nel cuore della città bassa di fronte a Palazzo Frizzoni, accoglie il 2020. Poco prima del concerto, la performance di Rino Ceronte, Lara Sak e Cristina Amaru con lo spettacolo "Intervista Doppia". Countdown e brindisi a mezzanotte, poi il dj set di Teddy Romano con un grande karaoke collettivo.