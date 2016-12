Capodanno 2017 in piscina: il 31 dicembre party all'Acquaworld

Il 31 dicembre all'Acquaworld di Concorezzo (MB) Capodanno si festeggerà con A Pool Full of Stars, un party nelle caldissime piscine coperte della struttura.

Ad animare la serata la musica di Radio Number One, le onde della Laguna Tropicale, con colori fluorescenti e una cascata di stelle, e altri effetti speciali. Per l'occasione sarà allestito anche un buffet; mentre a mezzanotte si celebrerà il brindisi con un assaggio di lenticchie e cotechino. Per info e prenotazione: party@acquaworld.it.