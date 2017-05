5 giorni per assaggiare i capolavori dell’Alta Cucina italiana, incontrare i grandi chef, vivere le migliori esperienze del gusto

ITALIAN GOURMET

Vieni a conoscere (e assaggiare) le migliori eccellenze della cucina italiana. 17 tra i più importanti chef stellati, tutti insieme per offrirti un’esperienza unica: assaggiare prima e portare a casa poi i grandi classici della nostra tradizione, reinterpretati da grandi maestri. Piatti che non troverai da nessun’altra parte. Un viaggio gastronomico in tutta Italia, senza muoversi da Milano. E poi un fittissimo programma di oltre 50 tra showcooking, presentazioni, incontri, tutti gratuiti. E ancora: aree relax e degustazione, il mercatino delle eccellenze artigianali del food.

Tra i grandi protagonisti stellati nomi come Claudio Sadler, Ilario Vinciguerra, Pino Cuttaia, Marco Sacco, Emanuele Scarello. Non mancherà la dolcezza e le dolcezze di Salvatore De Riso

Tra i personaggi che prenderanno parte agli incontri e alle presentazioni influencer come Chiara Maci e Sonia Peronaci, Gnambox e chef come Davide Oldani, Enrico Bartolini oltre a personaggi come Marco Bianchi, Enzo Vizzari e il grande maestro pasticcere Iginio Massari.

Chef à porter - LA NOVITÀ

Per la prima volta in un evento, potrai portare a casa il tuo piatto o il tuo menù d’autore preferito. Tutto perfettamente organizzato per trasformarti in chef nella tua cucina, senza nessuna fatica. Ogni maestro nel suo showcooking insegnerà la preparazione della sua proposta. Prima potrai assaggiare quanto vorrai per scoprire che cosa ti piace di più.

Come funziona

CHEF PER UN GIORNO

Potrai acquistare il tuo piatto per due porzioni in un comodo box. Avrai: gli ingredienti, le salse, i condimenti, le ricette firmate con tutti i dettagli, i consigli per il vino e per l’impiattamento. Potrai cucinare il tuo menù senza fatica il giorno dopo o quando vorrai.

Grandi chef stellati propongono le loro reinterpretazioni dei grandi piatti della tradizione italiana in versione finger, per il consumo in loco, e in versione da asporto.

Esperienza unica

Prova tutte le opportunità che i grandi maestri ti offrono. Assaggia le (consistenti) versioni finger all’ora di pranzo o cena. Goditi l’esperienza che ti offriamo, magari con un bicchiere di vino negli appositi, comodi spazi che ti proponiamo. Poi costruisci il tuo menu (ci sono antipasti, primi, secondi e dolci) e compra i box da asporto.

Consigli per l’uso

Quando acquisterai il piatto che hai scelto, avrai il necessario per due ricche porzioni. All’interno una scheda con i dettagli della ricetta scritta dal maestro, i consigli per la fase finale della cottura a casa tua, le indicazioni per l’impiattamento e gli abbinamenti con i vini consigliati.

INCONTRI

ARENA DEL CIBO

Imparare dal vivo i segreti della grande cucina, conoscere le tecniche di ogni preparazione, vedere all’opera i veri Maestri. Masterclass e showcooking no stop tenute dai protagonisti di Italian Gourmet e non solo. I grandi piatti della cucina italiana in chiave stellata per una full immersion indimenticabile.

Perche’ esserci: per passare dalla teoria alla pratica guidati da insegnanti che è impossibile trovare altrove

AGORÀ DEL CIBO

Dibattiti e talk a più voci, sono i momenti di riflessione sulla cucina di oggi e sul suo futuro. Dal ruolo delle guide alle frontiere digital del food, da come è cambiata la cucina italiana alle ultime tendenze e alle contaminazioni con la moda e il design. Grandi chef, giornalisti, esperti e opinion leader insieme per confrontarsi e crescere. Italian Gourmet è anche questo.

Perché esserci: perché il vero gourmet ama conoscere la cucina in tutte le sfaccettature

CAFFÈ LETTERARIO

Pensieri e parole (anche scritte) intorno alla cucina. Gli chef si esprimono attraverso i piatti… e le pagine dei libri. Incontri letterari senza prendersi troppo sul serio per conoscere l’altra faccia dei grandi protagonisti. E poi giornalisti e blogger per parlare di ricette ma anche esprimere pensieri in libertà.

Perché esserci: per prendere un caffè e parlare di cucina in stile very slow food