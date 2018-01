"Capolavori dal Philadelphia Museum of Art": dall'8 marzo in mostra a Palazzo Reale

La mostra Capolavori dal Philadelphia Museum of Art sarà accolta a Palazzo Reale dall'8 marzo al 2 settembre 2018.

Il percorso espositivo, a cura di Philadelphia Museum of Art Curatorial Department, presenta una selezione di opere provenienti dalle collezioni di arte moderna e impressionista del Philadelphia Museum of Art, che includono quadri di Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cézanne, Henri Matisse, Pablo Picasso e Paul Klee. Queste opere, ritenute provocatorie dai critici d'arte dell'epoca, sono oggi riconosciute come tesori inestimabili.

Il Philadelphia Museum of Art è riuscito a dare vita a raccolte di così grande valore grazie alle donazioni di collezionisti che spesso hanno selezionato i quadri da acquisire in stretta collaborazione con gli artisti.