Fino al 24 giugno un capolavoro di Bellini in mostra a Palazzo Reale

Paliotto Barbarigo - il capolavoro dipinto da Giovanni Bellini nel 1488 - sarà visibile a Palazzo Reale, nell'ambito della mostra Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia, fino al 24 giugno 2018.

Allestito nella prima sala del percorso espositivo, lo splendido olio su tela venne realizzato dal pittore rinascimentale italiano su commissione del doge, in occasione della sua elezione. La presenza dell'opera all'interno dell'esposizione è particolarmente significativa; Albrecht Dürer, infatti, era un profondo ammiratore di Bellini e nel realizzare la sua Pala del Rosario si ispirò proprio al Paliotto Barbarigo, normalmente custodito nella chiesa di San Pietro Martire di Murano.

Poiché il dipinto giunge a mostra avviata, il Comune di Milano, Palazzo Reale e 24 ORE Cultura ricordano, come segnalato presso la biglietteria fin dall’apertura, la possibilità - per chi avesse già visitato la mostra nei giorni scorsi - di ritornare gratuitamente in mostra per ammirare anche quest’opera, esibendo il biglietto d’ingresso originario timbrato su richiesta del visitatore dalla biglietteria stessa in occasione della prima visita.