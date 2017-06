Cappuccetto rosso relativo * Teatro Sguardi

DOVE Cascina Cuccagna (Milano) in via Cuccagna 4 (viale Umbria, angolo via Muratori). STANZA 31 - CORTE NORD SI RACCONTA... Cappuccetto Rosso Relativo ragiona sui clichés, gli stereotipi, i simboli, le meschinità di oggi e di sempre, prendendo come pretesto e filo conduttore una delle favole più note al mondo: Cappuccetto Rosso, di per sé stessa simbolo e crogiolo di metafore che riguardano non solo l'infanzia, ma anche i ruoli che gli esseri umani ricoprono fra loro. Due attori - autori, con il solo ausilio di un leggio e di un'innata mancanza di vergogna, interpretano tutti i ruoli: il lupo vegano iscritto al WWF, la nonnina antropofaga, il cacciatore critico letterario, Cappuccetto Rosso fashion victim, la mamma ex detenuta e tanti altri, in un susseguirsi di situazioni paradossali. Ci si diverte ad abbattere i rassicuranti stereotipi della favola in una sequela di parodie, esercizi di stile, citazioni, stravolgimenti dei rapporti tra i personaggi, punti di vista insoliti, zoomate su momenti mai raccontati dagli autori che ne hanno scritto diverse versioni. Ma, alla fine, Tiziano Ferro che c'entra? PROGRAMMA Sabato Ore 15 - Apertura banchetto in Corte Nord, saremo a vostra disposizione per info chiarimenti e consegna delle tessere Ore 21e15 - Inizio dello spettacolo La durata dello spettacolo è di 75 minuti circa A seguire un momento conviviale e di incontro con gli artisti Domenica Ore 15 - Apertura banchetto in Corte Nord, saremo a Vostra disposizione per info chiarimenti e consegna delle tessere Ore 20e15 - Inizio dello spettacolo La durata dello spettacolo è di 75 minuti circa A seguire un momento conviviale e di incontro con gli artisti INFO E PRENOTAZIONI 348 47 59 376 teatrosguardi@gmail.com COSTI Il contributo consigliato ai soci Rusalka Teatro è di almeno 10 euro. E' possibile fare richiesta di adesione scrivendo a rusalkateatro@gmail.com La tessera all'associazione culturale Rusalka Teatro è gratuita ma obbligatoria.

