"Cappuccetto Rosso come non l'avete mai visto": il 15 gennaio al Teatro San Babila

Domenica 15 gennaio, nell'ambito della rassegna per famiglie SanBabyLa (bambini da 3 anni), al Teatro San Babila verrà rappresentato Cappuccetto Rosso come non l'avete mai visto, uno spettacolo di Ciccio Pasticcio.

Un distratto cantastorie finisce catapultato nel mondo di Cappuccetto Rosso. Sarà la bambina ad aiutarlo a tornare a casa, ma prima i due dovranno attraversare il bosco dove incontreranno un lupo senza bussola e un cacciatore vanitoso.