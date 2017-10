"E' una caratteristica di famiglia"

Commedia brillante di Ray Cooney

Comp. Città di Milano

Regia di Franco Maria Di Pippo



Venerdì 24 novembre 2017 e sabato 25 novembre 2017 - ore 21.00

Domenica 26 novembre 2017 - ore 16.00



Mancano due giorni a Natale e pochi minuti all’inizio della conferenza mondiale di neurologia, quando sull’ ospedale londinese Sant’Andrea, si abbatte una “bufera” potenzialmente in grado di mandare tutto alle ortiche: la conferenza, il Natale e soprattutto la carriera e la vita coniugale del dott. David Mortimore, uno dei medici del reparto più “stravagante” del nosocomio. Mai sottovalutare la capacità di reazione di un medico e dei suoi due colleghi del Sant’Andrea di fronte alle bufere improvvise che la vita ti presenta!



In una allegra e raffinata girandola di equivoci e colpi di scena si alternano, come in una moderna pochade, medici burloni, infermiere più o meno vere, pazienti più o meno malati, poliziotti più o meno arguti, regalandoci simpatia e tanto buonumore.



per gentile concessione M.T.P. Concessionari Associati Srl (Roma)