Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Chi ammira oggi i dipinti di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571 – 1610) scopre una pittura impastata di colore e di sangue, ma anche di lacrime e di risate, di cielo e di terra. Ne intuisce il disagio esistenziale insieme alla gioia di vivere. Ne coglie l’esuberante carnalità accanto alla spiritualità più elevata. L’abisso del peccato sovrastato dal vertice della redenzione. Al contrario di chi continua a sostenere che Caravaggio sia stato un ateo o un miscredente, lo scrittore e giornalista Luca Frigerio, autore del libro Caravaggio. La luce e le tenebre (Àncora Editrice), invita a scoprire la straordinaria spiritualità che promana da capolavori come la Vocazione di Matteo, L’incredulità di Tommaso, la Madonna dei pellegrini, per non citarne che alcuni. Se ne parlerà in una serata davvero speciale, venerdì 29 settembre, giorno di nascita del Caravaggio stesso e in occasione dell’apertura della grande mostra a Palazzo Reale, presso l’Auditorium San Fedele a Milano (Galleria Hoepli, 3A), alle ore 21. Oltre ai commenti artistici di Frigerio, l’Ensemble Giglio Armonico eseguirà musiche dell’epoca. L’ingresso è gratuito. L’incontro sarà replicato anche in altre date e in diverse sedi. Info: Ufficio Stampa Àncora Editrice: a.bartino@ancoralibri.it – Tel. 02.3456081