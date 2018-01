Mostra Che Guevara: dibattito su giustizia e carceri sabato 20 gennaio 2018

Nell'ambito della mostra su Ernesto Che Guevara alla Fabbrica del Vapore, sabato 20 gennaio 2018 alle 16 si parlerà di giustizia in un incontro con quattro relatori. Il titolo dell'incontro è "La giustizia nella giustizia. Un confronto sulla rieducazione e il reinserimento come obiettivo della pena".

Visto l’ingente numero di detenuti, il carcere italiano potrebbe essere annoverato tra le prime cinquanta città della penisola per numero di abitanti. La maggior parte degli istituti è sovraffollata, degradata e i reclusi trascorrono la giornata senza poter far nulla; eppure modelli diversi sono possibili e esistono già.

Interverranno quattro professionisti attivi per rendere la detenzione dignitosa, e il reinserimento dei detenuti nella società una pratica comune e diffusa. Promotori di nuove forme di carcerazione, con l’obiettivo del reinserimento sociale, racconteranno le proprie esperienze, nonché lo stato dell’arte degli istituti penitenziari italiani. Parleranno di dignità, recupero e ripresa, come vera risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini.

La conferenza viene moderata da Daniele Zambelli, fondatore e amministratore delegato di Simmetrico e Simmetrico Cultura, ideatore e curatore della mostra. Partecipano Lucia Castellano, direttore generale per l'esecuzione penale esterna al Ministero della Giustizia, precedentemente direttore della Seconda Casa di Reclusione Bollate; Sergio Cusani, dirigente d'azienda e impegnato in progetti di recupero per detenuti presso l'Agenzia di solidarietà per il lavoro - Agesol; Luigi Pagano, provveditore regionale alle carceri; Franco Mussida, storico chitarrista, co-fondatore della PFM, inventore e ralizzatore del progetto Co2 che porta la musica negli istituti penitenziari.