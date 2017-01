"Cargo Eppifania Food Festival": dal 6 all'8 gennaio

Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio Cargo & High Tech ospiterà Cargo Eppifania Streetfood Festival, la manifestazione dedicata al cibo da passeggio di qualità.

Previsti un truccabimbi e tante specialità da assaporare come: gnocco fritto, panini ispirati ai film di spionaggio americani, arepas venezuelane, gamberetti e pistacchio di Bronte.

Di seguito il programma della tre giorni:

venerdì 6 gennaio

- dalle 10:30 alle 13:30 showcookig Le zuppe d'inverno, zuppe calde e gustose preparate in cinque minuti (alla cucina in prossimità dell'ingresso)

- dalle 14:30 alle 18:30 laboratorio e presentazione I biscotti della Befana, decorazione dei dolci con la pasta di zucchero. Prenotazione consigliata scrivendo nome e cognome e numero di partecipanti all'indirizzo eventi@cargomilano.it (alla cucina in prossimità dell'ingresso)

sabato 7 gennaio

- dalle 10:30 alle 12:30 showcooking Aria fritta! Come friggere senza olio, uso della friggitrice ad aria per piatti gustosi e salutari, previsti piccoli assaggi (alla cucina in prossimità dell'ingresso)

- dalle 14:30 alle 19 showcooking e laboratorio Aperitivi di pasta fresca, preparazione di cestini di tagliatelle farcite, rollè di gnocchi alle verdure e altri piatti. Prenotazione consigliata scrivendo nome e cognome e numero di partecipanti all'indirizzo eventi@cargomilano.it (alla cucina in prossimità dell'ingresso)



domenica 8 gennaio

- dalle 10:30 alle 13:30 showcooking La cucina detox. Cosa preparare dopo le feste, ricette per alleggerirsi dopo i cenoni in compagnia dello chef Fabio Zanatello (alla cucina in prossimità dell'ingresso)

- dalle 14:30 alle 16 showcooking e dimostrazione Smothie Detox, preparazione di frullati per depurare l'organismo (alla cucina in prossimità dell'ingresso)

- dalle 16:30 alle 19 showcooking e dimostrazione BBQ sul balcone, i segreti per il migliore barbeque a carbonella da tavolo e portatile. Prenotazione consigliata scrivendo nome e cognome e numero di partecipanti all'indirizzo eventi@cargomilano.it (alla cucina in prossimità dell'ingresso).