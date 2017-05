"Cari cuccioli": il 5 maggio al Teatro Sala Fontana

Venerdì 5 maggio al Teatro Sala Fontana andrà in scena Cari cuccioli, lo spettacolo per bambini dai 3 anni, proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Una riflessione poetica sull’arte del crescere. Su quel tempo prezioso ed irripetibile fatto di sogni.