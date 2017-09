Carla dal Forno al circolo Magnolia

Il 5 novembre Carla Dal Forno sarà in concerto al Circolo Magnolia di Segrate.

La giovanissima cantautrice e polistrumentista australiana, attualmente in Europa tra Berlino e Londra, arriva in Italia per presentare il suo nuovo EP THE GARDEN, in uscita il prossimo 6 ottobre per l’etichetta Blackest Ever Black.

Dopo il successo del suo EP di debutto YOU KNOW WHAT IT’S LIKE (2016, Blackest Ever Black), la giovane cantautrice e producer torna sulla scena con un nuovo strabiliante lavoro THE GARDEN (2017, Blackest Ever Black), un EP di quattro tracce scritto, suonato e arrangiato interamente dalla stessa CARLA DAL FORNO e in uscita il prossimo 6 ottobre.

Prese le distanze dalle atmosfere post-punk e lo-fi, in questo nuovo EP CARLA DAL FORNO ha racchiuso quattro intime confessioni in cui la sua ipnotica voce si fa prominente rispetto al passato, accompagnata da un sound torbido e nebuloso, a tratti psichedelico, realizzando un impeccabile perla dream-pop pronta a risplendere in tutto il mondo a partire da questo autunno.

Biglietti in prevendita sul circuito Do It Yourself: www.diyticket.it.