MADE4ART di Milano è lieto di inaugurare la nuova stagione espositiva con Noise, mostra personale dell’artista fotografa Carlotta Gussoni Filocamo (Milano, 1988) a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. Il progetto artistico presenta una selezione di opere appartenenti alla serie Della morte in vita, scatti in digitale o in analogico realizzati in gran parte nella città di Milano, immagini che capovolgono scenari metropolitani proiettandoci nel mondo interiore dell’artista e invitando al contempo l’osservatore a compiere una riflessione intorno a se stesso e alla realtà circostante, al tempo e alla memoria.



Le fotografie di Carlotta Gussoni Filocamo, pur ritraendo la realtà, rimandano a qualcos’altro, insinuano dubbi, assottigliando il confine tra ciò che esiste, è stato e potrebbe essere. Paesaggi astratti che rimandano a mondi paralleli, opere accomunate dal tema fondamentale della Malinconia, alla base di tutta la sua produzione artistica. La Malinconia è per l’artista un pensiero, una connessione tra reale e sogno, un modo per avvertire meno la caducità del tempo e avvicinarsi al Mistero della vita.



Dettagli materici e in ombra, legati a sensazioni, a sentimenti, a ricordi, a un tempo soggettivo che si confonde con il tempo reale, creando un mondo immaginario fatto di luoghi dove poter incontrare i propri cari, un altrove che l’obiettivo fotografico è in grado di restituirci attraverso le infinite sfumature dell’Arte: raffigurazioni romantiche e poetiche di cosa potrebbe esserci dopo la vita dal punto di vista di chi ancora vive.



Noise, con data di inaugurazione giovedì 11 gennaio 2018, rimarrà aperta al pubblico fino al 22 dello stesso mese; media partner della mostra Image in Progress.



Carlotta Gussoni Filocamo. Noise

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

11 - 22 gennaio 2018

Inaugurazione giovedì 11 gennaio, ore 18.30

Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

Catalogo della Collana MADE4ART

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872

Media partner Image in Progress