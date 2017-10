Carmen K (Kimera)

“Una storia, mille storie uguali a loro stesse che si ripetono nei secoli. Carmen K selvaggia, passionale, istintiva e sensuale, libera di amare e di esistere. Libertà uguale morte annunciata. Istinto primordiale di esistere, essere

profondamente veri contro dominio, possesso, prigione. Il risultato è già scontato: difficile e dolorosa la vita di un essere libero e coraggioso, ma non c’è scelta. O vince la legge interiore, quella dell’anima o è preferibile la morte.

Andare “incontro” e non più “contro”, il nostro aguzzino, è l’unica scelta? E’ possibile un’altra via? Le tante Carmen

della società di oggi possono non morire più.”

(Monica Casadei)



Al termine dello spettacolo, per spettatori e ballerini, grande festa di chiusura della rassegna di danza in occasione dei vent'anni della Compagnia Artemis Danza: DJ SET con GoDugong!

