Carnevale Ambrosiano: gli appuntamenti per i bambini

In occasione del Carnevale Ambrosiano 2018, i municipi di Milano presentano diverse attività per i più piccoli: si va dai laboratori agli spettacoli di burattini, passando per le festicciole a tema. Ecco gli appuntamenti previsti in ogni zona.

Municipio 1

Sabato 17 febbraio i bambini sono invitati a Palazzo Marino per prendere parte all'atélier che permetterà di far ormeggiare un galeone piratesco al Centro di Aggregazione Multifunzionale Scaldasole e animerà il Centro di Aggregazione Multifunzionale Garibaldi con creature notturne

Municipio 2

Sabato 17 febbraio, dalle 10:30, esibizioni, maschere e racconti di Carnevale intratterranno i più piccoli e non solo

Municipio 4

Nei giorni che precedono il Sabato Grasso, al Parco Trapezio, ai giardini ‘La Buca’ e al giardino delle Culture verranno proposte diverse iniziative per i bambini, che il 17 febbraio, poi, saranno coinvolti in un concorso di maschere tradizionali, con assegnazione finale di piccoli premi, e in attività di animazione

Municipio 5

Durante la settimana di Carnevale verrano proposti spettacoli teatrali e di burattini. Sabato 17 febbraio, poi, prenderanno vita due sfilate in maschera, tra giochi, balli e merende

Municipio 6

Con Carnevale in Barona, il 16 febbraio ci si ritroverà per realizzare travestimenti variopinti e il 17 febbraio si sfilerà in corteo per le vie dei quartiere. Ad animare il corteo le danze e i balli di Murga, il teatro di strada argentino

Municipio 7

Venerdì 16 febbraio, Belle favole alla scoperta della commedia dell’arte si rivolge ai più giovani. Mentre sabato 17 sono in programma sfilate e carri

Municipio 8

Il Centro di Aggregazione Multifunzionale di zona celebra nei pomeriggi che precedono il Sabato Grasso con delle feste a tema, per poi presentare una sfilata di quartiere domenica 18 febbraio.