Carnevale in Barona: il 16 e il 17 febbraio laboratori e sfilate

In occasione del Carnevale Ambrosiano, venerdì 16 e sabato 17 febbraio, il Municipio 6 del Comune di Milano con Barrio's, il centro giovani Viviciochesei e la parrocchia Santa Bernadetta invitano tutta la cittadinanza a festeggiare con travestimenti e cortei.

In particolare, venerdì 16 febbraio il ritrovo è alle 15 al Teatro Barrio's, per preparare i costumi (gli organizzatori ricordano di portare con sé nastri, fiocchi e raso, di colore rosso, argento, bianco e nero). Sabato 17 febbraio, invece, l'appuntamento è alle 14:30 in piazza Donne Partigiane, da dove, alle 15, partirà una sfilata per il quartiere Barona. Il corteo - i cui colori saranno rosso, nero, bianco e argento, "con tanti lustrini", come scrivono gli organizzatori - passerà per via Teramo, via Campari e via Mazzolari, per poi tornare in piazza Donne Partigiane. Ad animare il corteo, le musiche e le danze di GlaMourga Macao (in foto).