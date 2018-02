Musica e danze balcaniche: sui Navigli per Carnevale

Il 17 febbraio, Sabato Grasso del Carnevale Ambrosiano, sui Navigli si festaggia con un corteo animato dalle musiche e dalle danze balcaniche di Circolo Caravan Orkestar.

Si parte alle 16 dalla Darsena, per poi seguire la carovana carnevalesca attraverso tutte le vie adiacenti (via Magolfa, via Gola, via Pichi, via Borsi, etc.). L'iniziativa - organizzata da Municipio 6 del Comune di Milano, in collaborazione con Circolo Metromondo - vede protagonisti i 20 musicisti dell'Orkestar, che accompagnano la sfilata con brani del folclore balcanico. In aggiunta, i ballerini del gruppo folklorico Nashenzi (dell’Associazione per la Cultura Bulgara) e le danzatrici di balli gipsy, balcaniche e duende, Sofia Verco e Sara Tremolizzo, arricchiscono il corteo con coreografie e costumi tipici dell'Europa orientale.

Durante la festa sono distribuiti coriandoli, stelle filanti e chiacchiere. L’iniziativa si conclude poi alle 19 con un aperitivo danzante al bar The Bridge in via Gola 1.