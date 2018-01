Carnevale Ambrosiano 2018: le sfilate, le feste, che cosa fare

Cosa fare per il Carnevale Ambrosiano 2018 a Milano? Dove saranno le sfilate dei carri? E le feste principali?

In città torna il Carnevale Ambrosiano, il rito milanese che posticipa i festeggiamenti di quattro giorni rispetto al resto d'Italia: dal Martedì Grasso, celebrato dalla tradizione romana, al Sabato Grasso.

La tradizione fa risalire l'origine di questa usanza a una richiesta di Sant'Ambrogio, che avrebbe pregato i milanesi di attendere il suo ritorno da un pellegrinaggio prima di dare inizio alle celebrazioni della Quaresima. Secondo un'altra spiegazione, invece, il rito ambrosiano si dovrebbe a un diverso computo dei giorni di Quaresima.

Anche quest'anno per il Sabato Grasso, il 17 febbraio 2018, gli oratori dell'Arcidiocesi di Milano e delle diocesi attigue torneranno a sfilare per le vie della città, tra animazioni e coreografie, con un corteo che avrà per tema gli insetti.

Tante anche le feste, gli eventi tematici e le attività dedicate ai bambini, di cui vi proporremo una selezione a breve.