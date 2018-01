Carnevale Ambrosiano 2018: sfilate e carri il 17 febbraio

Torna il Carnevale Ambrosiano, il rito milanese che si discosta da quello osservato nel resto d'Italia posticipando i festeggiamenti di quattro giorni: dal Martedì Grasso, celebrato dalla tradizione romana, al Sabato Grasso.

L'origine di questa usanza viene fatta risalire dalla tradizione a una richiesta di Sant'Ambrogio, che avrebbe pregato i milanesi di attendere il suo ritorno da un pellegrinaggio prima di dare inizio alle celebrazioni della Quaresima.

Anche quest'anno per il Sabato Grasso, il 17 febbraio 2018, gli oratori dell'Arcidiocesi di Milano e delle diocesi attigue torneranno a sfilare per le vie della città.

Dopo il tema turistico del 2017, per questa nuova edizione del Carnevale Ambrosiano il soggetto di travestimenti e costumi saranno gli insetti. "Coleotteri, stupidotteri, bamboloni. Ci metteremo alla scoperta di milioni di piccolissimi come dei nuovi entomologhi e sapremo scovare nella natura incredibili nuovi insetti, dalle forme più bizzarre", scrivono gli organizzatori della Pastorale Giovanile FOM. In programma per la giornata di festa anche animazione, coreografie e canti. La realizzazione di allestimenti e costumi in vista del Carnevale Ambrosiano vedrà coinvolti direttamente i ragazzi degli oratori, che per le creazioni utilizzeranno materiali di recupero.