"Cittadini del mondo”. Sabato 4 marzo ad Assago, festa di carnevale

Con il patrocinio dell' Assessorato Manifestazioni e Tempo Libero , sabato 4 marzo 2017 , in occasione della festa di carnevale, il Comune di Assago ha organizzato una sfilata di maschere e carri che partirà', dalle ore 15.00, dall'Oratorio Santa Maria , passando per via Carlo Alberto Dalla Chiesa e per terminare in Piazza Risorgimento. 'Cittadini del Mondo' è il nome della festa il cui invito è esteso a tutte le etnie presenti nel territorio e la cui finalità e' quella di aggregare i vari popoli attraverso una sfilata di maschere provenienti da ogni parte del mondo. Giochi, musica, coriandoli , stelle filanti e sorprese allieteranno festa. "Il Carnevale - spiega il Sindaco di Assago , Graziano Musella - è la festa più' allegra dell'anno e la più' amata dai bambini ed è universale. Abbiamo organizzato una sfilata di maschere provenienti da ogni parte del mondo che spero coinvolga tutti, sia i bambini , sia gli adulti. Cittadini del mondo è il tema della festa perché il nostro intento , attraverso questa iniziativa gioiosa, e' quello di creare momenti di aggregazione tra cittadini di etnie diverse".