Uno speciale Carnevale per i bambini al Museo del Duomo

Domenica 23 febbraio, in occasione del Carnevale, arriva un appuntamento speciale per i bambini, organizzato dai Servizi educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. I piccoli ospiti verranno infatti accompagnati in un percorso tra le sculture del Duomo per scoprire moltissimi animali e strane creature: scimmie, topolini, cani, tigri e perfino diavoli e draghi volanti. Gli accompagnatori ne sveleranno il significato e aiuteranni i bambini a creare meravigliose maschere per il Carnevale.

Informazioni pratiche

Il percorso è consigliato a bambini di un'età compresa tra i 4 e gli 8 anni. La visita durerà un'ora.

Prenotazione obbligatoria alla mail didattica@duomomilano.it oppure per telefono, chiamando il numero 02.89015321.

Il ritrovo avverrà 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la biglietteria del Museo del Duomo (Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale).