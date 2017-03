"Carnevale contadino": il 4 marzo in piazza del Suffragio

Sabato 4 marzo, in occasione del Carnevale Ambrosiano 2017, al Mercato Contadino di piazza Santa Maria del Suffragio è in programma Il carnevale dei contadini.

Dalle 10:30 alle 13 in programma: performance di magia e clowneria, truccabimbi e contadini in maschera. Alle 11:30 inoltre, partirà una grande sfilata dei bambini in costume.