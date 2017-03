Carnevale ambrosiano a Milano: grande spettacolo 'volante' in Duomo | Foto e video

Grande successo per il primo appuntamento del Carnevale ambrosiano 2017.

In piazza Duomo, a Milano, a partire dalle 18.30 di giovedì molti cittadini hanno assistito all'apertura delle feste con un evento ad altissimo livello scenografico, sotto la direzione artistica di Ega Congresses & Events con Molecole Show.

VIDEO: "Lo spettacolo 'volante' in piazza Duomo"

Una rappresentazione che ha raccontato la tradizione con grandi immagini teatrali in cui artisti italiani di fama internazionale, che da anni sono protagonisti di performance nei festival di tutto il mondo, porteranno in scena le ragioni per le quali il Carnevale a Milano si celebra in ritardo rispetto a tutti gli altri, con maschere in volo e un finale a sorpresa.