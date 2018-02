Carnevale 2018 in cascina

Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti di un evento unico. Il Carnevale di Cascina Merlata – organizzato da Cascina Merlata Partnership – richiama i colori e le immagini del circo d’altri tempi grazie allo spettacolo La famiglia Mirabella de Il Teatro Viaggiante.

Lo spettacolo – a partecipazione gratuita – si terrà sabato 17 febbraio a partire dalle 15.30 presso Cascina Merlata, in via Pier Paolo Pasolini 3, Milano.

In piazza, guideranno le sfilate dei bambini i cinque personaggi della Famigli Mirabella di Zelig: Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael.



A fare da cornice al divertente pomeriggio, si terrà anche l’inaugurazione del nuovo punto vendita PArC – Prodotti Agricoli in Catering, specializzato nei prodotti agricoli del Parco Sud Milano e nella diffusione della conoscenza di produttori ed eventi dedicati al food a Cascina Merlata per tutti i residenti della zona.



Si ringrazia Coop Lombardia per il gentile omaggio di stelle filanti e coriandoli che saranno distribuiti ai piccoli partecipanti.